Maika, madre de dos hijos con discapacidad: "Nuestros hijos cuestan más, son discriminados por la propia administración"

El programa de conciliación de navidad del Concello de Santiago se ve envuelto en una nueva polémica, esta vez a cuenta del siguiente requisito: "a s persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33% poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos: facer constar a súa condición; que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa; ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van a desenvolver".

Hoy les contamos el caso de Maika, una madre con dos hijos con discapacidad. Denuncia en los microfónos de ONDA CERO los problemas con los que conviven cada año para poder acceder a un programa de conciliación. Y es que los requisitos que exige el Concello de Santiago, se extienden a otros muchos programas, como a los campamentos de verano de la Xunta. Esta madre denuncia que es la propia administración la que discrimina a sus hijos. Pide a las administraciones que adapten las actividades y que contrate el personal suficiente para poder garantizar el acceso de todo tipo de alumnado.

La concelleira de Educación, Miriam Louzao, avanza que trabajarán para introducir mejoras en futuras ediciones. Y de hecho, confirma que ya han mantenido conversaciones con COGAMI. El día 18 hay fijada una reunión para abordar este asunto.