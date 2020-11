Los Franco han iniciado la mudanza

El Gobierno pide a la Guardia Civil que vigile el Pazo de Meirás

El Gobierno pide a la juez poder entrar en el Pazo de Meirás para "vigilar" que no se produzca el traslado de bienes de patrimonio público. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez asegura que "as figuras do Mestre Mateo situadas en Meirás gozan da máxima protección" después de que la Xunta las declarara BIC en 2019.

Marta Rodríguez