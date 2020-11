O conselleiro de Facenda asegura que 115.000 galegos beneficiaránse das rebaixas fiscais

Unhas contas que alcanzan os 11.563 millóns de euros e agota o teito de gasto, situado en 11.664 millóns, ao sumar outros 92 millóns en créditos para a dinamización empresarial. O documento contén un incremento de 475 millóns de euros para a área da sanidade, así como unha partida de 61,7 millóns para abordar o Xacobeo 2021. Con esta entrega no Parlamento iniciase a tramitación das contas que a Xunta pretende ter operativas a finais do mes de xaneiro de 2021. O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez salientaba o incrmento que ten no social as contas da Xunta