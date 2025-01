La borrasca deja numerosas incidencias en Santiago y vuelve a provocar inundaciones en el Carmen de Abaixo además de Rois y Padrón

La tormenta ha vuelto a inundar zonas de Santiago como Carme de abaixo, Rois y Padrón. La crecida del río Sarela ha provocado su desbordamiento y se han vuelto a inundar viviendas y la iglesia. El río Sar continúa fuera de su cauce en varios puntos de Padrón y Rois, donde la crecida del río dejó numerosas incidencias y daños.

En las últimas horas un árbol de grandes dimensiones se precipitaba sobre un vehículo aparcado en la Residencia Campus/Sur. La madre del propietario señala en Onda Cero que el vehículo solo tenía dos meses, pero que la caída del árbol prácticamente lo ha destrozado. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, pero no descarta iniciar alguna denuncia si el árbol caído no estaba en buenas condiciones.

Además, numerosos vecinos se quedaron sin luz, especialmente en zonas como a Fervenza ed Conzo, sin suministro eléctrico desde las 16.00 horas del domingo o Laraño. Más de 3.200 vecinos siguen teniendo problemas de suministro eléctrico en Compostela. El paso de Herminia también dejaba la caída de una chimenea en el Ensanche compostelano y los Bomberos han tenido que emplearse a fondo por la caída de árboles y ramas practicamente en todo el municipio. El aeropuerto de Lavacolla también se ha visto afecto con el desvío de vuelos por el mal tiempo. En Santa Comba se llevan registrados desde ayer casi 175 litros por metro cuadrado, por los casi 163 de Rois, los más de 160 de Val do Dubra o los 117 de Santiago.

Este lunes se registtraba en la comarca de Compostela una tormenta con numeroso aparato eléctrico. En Teo se registraron numerosos problemas de suministro electrico