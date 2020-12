La santiaguesa Nieves Cabo ha sido la primera en vacunarse en Galicia

Nieves Cabo, de 82 años, ha hecho historia. Ha sido la primera mujer en recibir la vacuna contra el coronavirus en Galicia. A primera hora de la mañana esperaba en el balcón de la residencia Porta do Camiño. Pasaban unos minutos de las 11 cuando recibía la vacuna, entre aplausos, y feliz: «non sentín nada, nin hoxe nin onte, que me deron a proba. Mirade como movo o brazo». «O bicho matou a moita xente, ogallá non mate a ninguén máis», pedía. El segundo en ser inmunizado ha sido José Antonio Fuentes Arcay, personal de cocina del centro residencial. Este domingo 77 trabajadores y 66 usuarios fueron los primeros en vacunarse en la residencia compostelana. Hoy estaba previsto que llegasen a Galicia otras 18.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, pero no llegarán hasta el martes. La Xunta estima que a lo largo de la semana se vacunarán a diario unos mil personas y que entre enero y principios de febrero podrían estar vacunados todos los usuarios de las residencias gallegas.