Negociación para unha posible moción de censura

Reunión a semana que vén no seo do PSdG-PSOE para limar asperezas polas negociacións co PP

Confirmouno en Onda Cero Ourense, o secretario provincial, Rafael Villarino, quen dixo non sentirse desautorizado polas declaracións do secretario de organización do PSdG, José Manuel Lage, a esta casa. Pola súa banda, Lage Tuñas insiste en que calqueira negociación co PP, para a posible moción de censura, tén que pasar polos órganos do partido. Lembremos que hai discrepancias públicas entre Villarino e a secretaria da agrupación local, Natalia González.