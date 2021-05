Vilagarcia recupera as Festas de Santa Rita despois dun ano condicionado pola pandemia

O concello de Vilagarcia última todos os detalles para celebrar a primeira edición das Festas de Santa Rita tras a pandemia. Do xoves 20 ao domingo 24 de maio, o municipio estará sumido nunha nova edición deste evento lúdico festivo que, nesta ocasión, prescinde de procesións e atraccións de feira.

Sonia Outón, concelleira de Cultura de Vilagarcia, garante a máxima seguridade sanitaria e un intenso control para evitar as aglomeracións. Recomenda gozar do Festivaliño on the Road de curtametraxes infantís. Nesta ocasión sí experimenta algunha modificación co obxectivo de cumprir coas medidas sanitarias.

A principal aposta céntrase na escena musical local. Así, o cartel de concertos presenta a nomes propios como Joel Padín, nova promesa do folk galego xurdida na parroquia de Bamio ou Silvia Penide e a súa banda coa presentación do seu oitavo álbum: 'Os días de chumbo'. Ademais, o domingo celébrase o Encontro Folclórico Santa Rita no que varios grupos interpretan un repertorio musical moi autóctono.

E non falta, este ano, un formato adaptado da Feira Celta.