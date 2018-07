El único concejal del BNG abandona la organización en Caldas de Reis

Abalo pone a disposición del BNG su acta para que cualquier miembro de la lista pueda asumir esta función bajo las siglas de la formación nacionalista, una actuación que encaja con la petición hecha por la Executiva, por la que se insta a los escindidos del Bloque a dejar sus actas.



El principal problema se centra en quién relevará a edil nacionalista en la corporación municipal, al ser la única representación de esta formación política. De esta forma, Abalo dejaría su acta como concejal en Caldas en el caso de que otro militante del BNG que haya concurrido en la lista asuma esta función. De no ser así, el concejal pasaría a ser miembro de la corporación local como no adscrito.



Por ahora, el edil nacionalista sólo ha realizado el anuncio de su inminente marcha, aunque no ha formalizado su baja definitiva. La intención de Abalo es darse de alta en el Encontro Irmandiño, partido liderado por Xosé Manuel Beiras y que recientemente ha decidido su escisión del BNG.



En el BNG de Caldas de Reis había hasta ahora dos militantes del Encontro Irmandiño, si bien en la última asamblea local del BNG varias personas expresaron su intención de abandonar la formación nacionalista.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, ha mostrado su "respeto" y declinó hacer más comentarios al respecto.