Soutomaior quedará aislado por la medidas sanitarias

Soutomaior vuelve a quedarse aislado. Hace cuatro meses padecía esta situación en la provincia de Pontevedra y, a partir del viernes, será en toda Galicia. Llueve mojado en un municipio que no logra rebajar una incidencia acumulada por encima de 500 casos a catorce días.

Resignado, su alcalde, Agustín Reguera, reconoce que no hay una explicación a este elevado nivel porque los contagios porque no están relacionados entre sí. "No hay un brote ni siquiera existen vínculos entre unos casos y otros".

Además, Soutomaior es uno de los pocos ayuntamientos donde la hostelería deberá esperar la mejores tiempos. Uno de los motores económicos de la localidad tiene un importante dependencia de clientes procedentes de otros lugares de la provincia. Ahora, con estricto cierre perimetral y una obligada inactividad del sector, el gobierno local prepara una línea de ayudas específicas con cargo a los presupuestos del actual ejercicio 2021.