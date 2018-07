UNA SEMANA LLENA DE PRIMERAS VECES

Ya sé porqué ‘Terrazas de verano’ es los lunes. La semana no podía empezar de otra manera que no fuese con esa dosis extra de cafeína que nos ofrece A Devesa. Sentada delante de un buen café y de Jacobo Moreira, portavoz del PP de Pontevedra, Susana me dejó participar por primera vez en este espacio. Y esta entrevista no podía ser en mejor momento, después de las incendiarias declaraciones del político contra el alcalde Lores y de la exclusiva que el día anterior había dado ‘ElMundo’ con los mensajes entre Rajoy y Bárcenas.Pero no se quedaba ahí el asunto, la semana estaría marcada por dos novedades más. Por un lado, Antía y yo nos encargaríamos desde entonces del informativo del mediodía. Por otro, yo estaba enfrascadaen mi ‘Mirada becaria’, esta vez un reportaje de temática social con pinceladas ambientales. El resultado se emitió el jueves, pero podéis escucharlo y juzgarlo por vosotros mismos pinchando aquí http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/galicia/pontevedra/la-radio-por-dentro/paula-alvarez-pone-mirada-becaria-campamentos-ilegales-que-hay-entorno-rio-gafos-sus-consecuencias_2013071800089.html

Ya para rematar, el viernes otro estreno: mi primera crónica en directo vía móvil. La ocasión me la brindó el Pleno extraordinario de la Deputación centrado en la estafa de las preferentes. En esta ocasión, yo salí más contenta de allí que los protagonistas de la información, los cientos de afectados que acudieron en busca de un compromiso político que no consiguieron a pesar de permanecer concentrados allí hasta el final de la tarde.

Esta semana, a ver…