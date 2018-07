O PRIMEIRO INVITADO NO NOSO ENCONTRO LITERARIO DO 2013 NA LIBRERIA CRONOPIOS É XOSÉ NEIRA VILAS

NEIRA VILAS E AS MEMORIAS DUN NENO LABREGO VISITAN PONTEVEDRA

Con máis de 600.000 exemplares vendidos desde a súa publicación hai 50 anos, as "Memorias dun neno labrego" serán as protagonista do encontró literario que o xoves 24 de xaneiro ás 19.00 horas Onda Cero Pontevedra organiza na Librería Cronopios co seu autor: XOSÉ NEIRA VILAS. Estades todos convidados a presenciar a entrevista que lle fará Susana Pedreira e ao remate vos tamén poderedes preguntar a Neira Vilas e transmitirlle as vosas opinións sobre a súa obra. Ademais, o señor Neira Vilas presentaranos a súa nova novela “Esperando o leiteiro”