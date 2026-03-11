Loita contra a fenda dixital

'Estrela de Marín' tramita os seus clientes os Bonos Comercio no mercado municipal da vila

O Centro Comercial Aberto facilitará a obtención dos Bonos Comercio cun stand presencial na Praza de Abastos.

Redacción

Pontevedra |

'Estrela de Marín' axuda os seus clientes a tramitar os Bonos Comercio na Praza de Abastos
Bonos Comercio Marín | Onda Cero Pontevedra

O CCA Estrela de Marín, instalará un stand informativo na Praza de Abastos o mércores e o xoves 12, en horario de 10:30 a 13:00, co obxectivo de facilitar a tramitación dos Bonos Comercio de Marín e reducir a fenda dixital entre a veciñanza.

Durante estas dúas xornadas, os clientes terán a posibilidade de adquirir unha tarxeta física cargada con 30 euros, pagando só 20 euros, unha iniciativa pensada para aquelas persoas que teñen dificultades para realizar o proceso de maneira telemática. Deste modo, a asociación busca garantir que toda a cidadanía poida beneficiarse do bono 20/30 e apoiar o comercio local.

A entidade lembra que o prazo para conseguir os bonos remata este venres día 13 ás 21.00hrs, polo que anima á veciñanza a achegarse ao stand para resolver dúbidas, recibir asistencia e obter a súa tarxeta física antes de que finalice a campaña.

Colaboración entre administracións

O programa conta coa colaboración institucional de distintas administracións. O Concello de Marín asume o custo íntegro dos 600 bonos, mentres que a Xunta de Galicia, a través de Comercio Galego, cofinancia a actividade.

A campaña leva movilizados, máis de 13.000€ en vendas.

