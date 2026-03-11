'Estrela de Marín' tramita os seus clientes os Bonos Comercio no mercado municipal da vila

O CCA Estrela de Marín, instalará un stand informativo na Praza de Abastos o mércores e o xoves 12, en horario de 10:30 a 13:00, co obxectivo de facilitar a tramitación dos Bonos Comercio de Marín e reducir a fenda dixital entre a veciñanza.
Durante estas dúas xornadas, os clientes terán a posibilidade de adquirir unha tarxeta física cargada con 30 euros, pagando só 20 euros, unha iniciativa pensada para aquelas persoas que teñen dificultades para realizar o proceso de maneira telemática. Deste modo, a asociación busca garantir que toda a cidadanía poida beneficiarse do bono 20/30 e apoiar o comercio local.
A entidade lembra que o prazo para conseguir os bonos remata este venres día 13 ás 21.00hrs, polo que anima á veciñanza a achegarse ao stand para resolver dúbidas, recibir asistencia e obter a súa tarxeta física antes de que finalice a campaña.
Colaboración entre administracións
O programa conta coa colaboración institucional de distintas administracións. O Concello de Marín asume o custo íntegro dos 600 bonos, mentres que a Xunta de Galicia, a través de Comercio Galego, cofinancia a actividade.
A campaña leva movilizados, máis de 13.000€ en vendas.