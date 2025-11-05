Pontevedra vuelve a congelar todas sus tasas e impuestos en 2026

El Ayuntamiento de Pontevedra mantendrá congeladas todas sus tasas e impuestos municipales en 2026. Se trata de una medida que afecta a 25 ordenanzas fiscales, concretamente a 20 tasas y a cinco impuestos. El regidor ha destacado que se aplicará por duodécimo año consecutivo, convirtiendo a la capital del Lérez en la única ciudad gallega que no ha incrementado su presión fiscal en más de una década.

En rueda de prensa, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha confirmado que la administración local mantendrá congeladas todas sus tasas y tributos en el presupuesto de 2026. Esta medida, pionera en Galicia, incluye la congelación de la presión fiscal municipal sin vinculación siquiera al IPC.

Según Lores, esta política no sólo permite aumentar la presión fiscal, sino incluso reducirla, favoreciendo una mayor equidad tributaria y sin comprometer el nivel de servicio público. El regidor subraya que una familia tipo podría ahorrar aproximadamente 368 € en 2026 con respecto a la actualización al IPC, mientras que cada ciudadano se ahorrará unos 176 €.

Este escenario implicará un menor ingreso para las arcas municipales, en torno a 14,6 millones de euros según sus cálculos, pero se compensa con una gestión eficiente y el crecimiento de otros ingresos, como el ICIO y las transferencias estatales. Además, el Concello prevé mejoras fiscales internas, como la actualización de padrones y el refuerzo del control tributario, con el fin de garantizar una recaudación más justa.