El gobierno de Feijoo dejará sin efecto la percepción del plus de altos cargos

El presidente se mostró convencido de que en el marco del diálogo con los sindicatos se va a aceptar: “Estoy convencido de que los sindicatos van a aceptar que los altos cargos dejen de percibir, por lo menos temporalmente, el plus de altos cargos”, señaló.

“Hoy por hoy de crisis económica, dentro de un instante en el que tenemos que pedir esfuerzos a los empleados públicos, vamos a adoptar la medida de dejar sin efecto a percepción del plus de altos cargos de forma temporal para que sea un compromiso específico de los que más cobran de la función pública con el resto de los empleados que conforman la Administración pública gallega”.

No obstante, Feijoo garantizó que, se hará de modo que a los empleados públicos la crisis no les afecte sus salarios ni recorte sus ingresos.



El responsable autonómico afirmó que Galicia no va a disminuir las retribuciones de los funcionarios públicos: “Hay comunidades autónomas que disminuyen las retribuciones a los funcionarios públicos; Galicia va a intentar no disminuir esas retribuciones pero sí le va a pedir esfuerzos en otros ámbitos”.



Núñez Feijoo reafirmó que, frente al previsible escenario de recesión económica, su gobierno tiene que tomar decisiones “sin recortar el gasto social y sin recortar la inversión en los presupuestos”. “Nosotros vamos a pretender, veremos sí somos capaces, tomar decisiones sin que eso suponga ningún recorte en ninguno reajuste ni de gasto social ni de presupuestos de inversión”, insistió.



Por otra parte, en el supuesto de que el Gobierno gallego adopte la decisión de eliminar alguno de los nueve días de libre disposición de los empleados públicos, se buscaría la homologación de los días de libre disposición de los funcionarios públicos autonómicos al resto de los funcionarios de la Administración del Estado; es decir, “homologar los días de libre disposición manteniendo el mes de vacaciones”.