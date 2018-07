fundacion galega - Oubiña

A Audiencia Nacional concede hoxe este novo réxime penitenciario ao narcotraficante galego Laureano Oubiña pero con condicións: Deberá traballar en beneficio das persoas desfavorecidas para poder disfrutar do terceiro grao, un paso que autoriza o xuiz en contra do criterio da xunta de tratamento do centro penitenciario.

Dende a Fundación Galega Contra o Narcotráfico é necesario a revisión desta clase de permisos.

Fernando Alonso.

CORTE

Lembrar que o terceiro grado aplícase a internos que están capacitados para levar un réxime de vida en semilibertad.