Todo preparado para 43ª edición da “ Festa do Viño” no concello de Barro. Tras dous anos de obrigado parón pola pandemia, do día 17 ao 19 de xuño, o municipio recuperar unha das citas máis esperadas e celebradas do ano.



(Entrevista íntegra de Xose Manuel Abraldes, alcalde de Barro)