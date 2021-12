Máis de Un Pontevedra

Volve a Feira de Nadal do Galo de Curral a Vila de Cruces

Conversamos co portavoz do goberno local de Vila de Cruces, Julio López, sobre a nova edición da Feira de Nadal do Galo de Curral que se celebra este mércores 22 de decembro a partir das once da mañá. O Concello decidiu suspender a degustación pero mantén a feira coa exposición de razas autóctonas do galo de curral