Vila de Cruces atópase nunha boa situación sanitaria. A evolución da pandemia non parece afectar, en exceso, as personas que residen nestre concello de interior da provincia. Ante esta evolución, o concello decide organizar una Festa do Galo de Curral para este 2021, con todas as medidas sanitarias necesarias y obrigatorias.

Escoita a entrevista íntegra de Julio López, portavoz do goberno de Vila de Cruces.