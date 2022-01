Silvía Díaz: "Este 2022 temos moi boas perspectivas turísticas"

O concello de Poio estará na Feira Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid para promocionar unha oferta turística moi apreciada. A concelleira Silvia Díaz cree que os recursos do municipios e un sector cada vez máis profesionalizado redunda nun sector estratéxico, a día de hoxe. Neste sentido, o municipio pon en marcha unha nova edición do programa 'Descubre Poio 2022?, una iniciativa para ampliar formación e experiencias dos profesionais da hostelería e hospedaxe do concello.

(Escoita a entrevista íntegra con Silvia Díaz, concelleira de turismo de Poio).