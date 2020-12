O peche: de esperanzas e esperas

Cada mércores pechamos o programa cunha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro. Carmen Quinteiro pon voz a "O Peche" de "Máis de Un Pontevedra": páxinas subliñadas nos libros que le Susana Pedreira para compartilas cos oíntes e "botar o peche" con ganas de máis. O peche de hoxe é unha pequena historia escrita por Alfredo Conde no seu libro "Chovida do ceo” editado por Xerais. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitalo.