Cada quince días estamos alén do mar na radio grazas a historias musicais cheas de viaxes, mestizaxe e persoeiros pontevedreses. Hoxe falamos co músico pontevedrés Óscar Ibáñez do proxecto "Musgafol". Neste podcast podes volver escoitar a sección con Susana Pedreira en "Más de Uno Pontevedra".