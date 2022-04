Semana do Libro con Kalandraka

Carmela Silva le para nós "Despois do diario de Ane Frank"

As palabras, os contos, as páxinas dos libros… esta semana son os nosos protagonistas para celebrar o 23 de abril: cada día, un libro para soñar con Kalandraka. Hoxe acompáñanos a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, para lernos un fragmento de “Despois do diario de Ane Frank”, de Bas Von Benda-Beckman. Uha novidade editorial de Kalandraka traducida ao galego por Antón Vialle e María Alonso Seisdedos.