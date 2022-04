Cita a cegas no Museo

A memoria do Museo de Pontevedra a través das súas publicacións

Hoxe adentrámonos no edificio Fernández López do Museo de Pontevedra guiados por Ángela Comesaña, coordinadora de Publicacións. Visitamos a sala de xuntas para coñecer a selección de libros, revistas e catálogos que recollen boa parte da historia e da actividade do Museo.