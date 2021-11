Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando co tenente de alcalde e concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernándz. Coñecemos a previsión do tempo para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas para un novo almorzo informativo e concedemos protagonismo á Deputación de Pontevedra conversando coa súa presidenta, Carmela Silva. Ademais, abrimos o espazo Cronopios para ampliar as nosas bibliotecas de outono en compañía de Adriana Otero.