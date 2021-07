Más de Uno Pontevedra 29/07/2021

A rebaixa das peaxes se fai efectiva este xoves na AP-9. Os anuncios do goberno entran en vigor para toda autoestrada galega. O PP de Pontevedra lamenta que o tramo Pontevedra-Vigo non sexa un dos beneficiados. A nivel sanitario, esta xornada baixan os casos activos de coronavirus. Ademáis, os traballadores de Ence recruden as movilizacións. Falamos con Ana Cedeira, presidenta do comité de oficinas de Ence Pontevedra. Como cada xoves disfrutamos dunha 'Cita a cegas' no Museo de Pontevedra. Repasamos a actualidade de Vila de Cruces e prestamos interés 'O Encontro', que celebra na Illa da Toxa, protagonizado por empresarios, inversores e emprendedores. Unha xornada organizada por CESUGA.