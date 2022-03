Almorzo no Hotel Rías Bajas

Jorge Soto: "A miña etapa como vicerreitor do Campus de Pontevedra xa está cumprida"

Convidamos ao vicerreitor do Campus Universitario de Pontevedra, Jorge Soto, para comentar a actualidade. Anuncia que, catro anos despois, non repetirá no cargo tralas eleccións xa convocadas para o mes de maio na Uvigo.

Redacción