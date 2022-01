Comezamos o programa coa actualidade deste luns e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. No tempo de entrevista conversamos co director da Feira Internacional de Galicia Abanca, Ricardo Durán. Como cada luns, concedemos protagonismo ao motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".