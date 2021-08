Más de Uno Pontevedra 30/08/2021

Revisamos os últimos datos da quinta onda de Covid-19. No área Pontevedra-Salnés continua o descenso de casos activos. Coñecemos a última hora do mariñeiro de Bueu, Pablo Costa, atrapado en Yemen dende fai once meses. Facemos balance da campaña de limpeza do río Os Gafos que realiza a asociación Vai Polo Río de Pontevedra. Descubrimos en que consiste a 'linoterapia, a partir dunha investigación de Viviana Clelia Lüdi Etchevarren es doctora en Odontologia y colaboradora en investigaciones de la USC. Pechamos o programa na Escola de Verán da asociación Boa Vida do municipio pontevedrés.