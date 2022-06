Más de Uno Pontevedra 29/06/2022

Atentos a intervención do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no parlamento europeo. Falamos co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Cesareo Mosquera, da campaña do Plan Revitaliza que pretende axudar os concellos da provincia para adaptarse a nova lei de reciclaxe de residuos e economía circular. Co profesor da agroenxeñería da USC, Pablo Vila, analizamos o posible impacto do peche de Ence en Pontevedra. E recibimos a visita de Gregorio Agís, concelleiro de Promoción Económica y Urbanismo de Poio, para coñecer cando escomenzan as visitas a Illa de Tambo.