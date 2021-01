Más de Uno Pontevedra 29/01/2021

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica e a información deportiva con Rubén Rey. Ademais, estreamos novo espazo coa mestra e escritora pontevedresa Carmen Quinteiro: os últimos venres de cada mes serán educativos e aprendemos preguntando.