Pendientes das reaccións o anuncio de Ence de impulsar una factoría de papel Tisú en As Pontes de García Rodríguz, en la provincia de A Coruña. Conversamos, no alomrzo informativo, con Rada Domínquez, portavoz e presidente do PP. Tamen falamos con Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, sobre os actos do día do Orgullo. E, como cada martes, dusfrutamos das recomendacións literarias de Adriana Otero, desde a librería Cronopios.