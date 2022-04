Abrimos o programa coa actualidade do día e visitando o Concello de Caldas para celebrar a primavera en compañía do tenente de alcalde, Manuel González. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe os nosos convidados son Xosé Ballesteros e Manuela Rodríguez, director e directora editorial de Kalandraka. Ademais, ampliamos as nosas lecturas con novas recomendacións Cronopios da man de Mercedes Corbillón.