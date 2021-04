Más de Uno Pontevedra 26/04/2021

Comezamos o programa coa actualidade do luns e conversando co portavoz municipal do PP, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica neste inicio de semana e concedemos protagonismo ao mundo do deporte con Rubén Rey. Ademais, falamos de educación co director da UNED en Pontevedra, Víctor González, e, como cada luns, chega Abel Millán co seu espazo de motor. Completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".