Más de Uno Pontevedra 25/02/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Yoya Blanco, sobre a nova campaña municipal, "Seareirxs da Diversidade". Ademais, abrimos tempo de entrevista para comentar a actualidade co portavoz municipal do PP, Rafa Domínguez, e como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: o director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, é hoxe o noso convidado.