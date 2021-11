Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e marcamos axenda para movernos co concelleiro de Deportes, Tino Fernández. No tempo de entrevista hoxe conversamos co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Retomamos a nosa cita quincenal con Raquel Pedrouso e o peche de cada mércores con Carmen Quinteiro.