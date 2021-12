Abrimos o programa cos premios da Lotería de Nadal que caeron nas nosas comarcas e co resto da actualidade da xornada. Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista coa vicepresidenta de AEMPE, Conchi Pereiro. Ademais, recibimos a visita de Raquel Pedrouso por última vez neste 2021.