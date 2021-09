Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión metereolóxica neste día de transición do verán ao outono 2021. Abrimos tempo de entrevista coa presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e viaxamos á actualidade local de hai cinco anos para volver ao presente falando da nova edición do Pont-Up Store que se celebra esta fin de semana. Recuperamos o peche do mércores coa voz de Carmen Quinteiro.