Abrimos o programa coa actualidade do día, marcada polo cese da comisaria xefa de Pontevedra, Estíbaliz Palma. Buscamos a información metereolóxica e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o director de marketing do grupo adegueiro Martín Códax, Jorge Pallarés. Ademais, Mercedes Corbillón, comparte con nós novas recomendacións lectoras desde Cronopios.