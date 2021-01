Más de Uno Pontevedra 21/01/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada por un novo incremento da incidencia Covid-19 na área sanitaria de Pontevedra O Salnés. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e conversamos co alcalde de Poio, Luciano Sobral. Temos nova entrega da nosa sección "Educando en verde, ensino sostible", un espazo compartido cos centros escolares de Pontevedra, Poio e Marín. Ademais, tomamos a última antes de marchar co escritor estradense Pepe Carballude.