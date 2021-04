Más de Uno Pontevedra 20/04/2021

Abrimos o programa coa actualidade do día e celebrando a nosa Semana do Libro con Kalandraka. Buscamos ainformación metereolóxica e convidamos ao almorzo virtual desta semana ao alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Como cada martes, abrimos o espazo Cronopios que hoxe ten como convidado ao cantautor Andrés Suárez co seu novo libro “A través de los ojos”.