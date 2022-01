Abrimos o programa coa actualidade deste xoves marcada polos plenos do Concello de Pontevedra e a presenza de Rías Baixas en FITUR. Conversamos coa presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez e buscamos a previsión metereolóxica. Como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota. Ademais, tomamos a última antes de marchar: Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra, son hoxe os nosos convidados.