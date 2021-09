Mas de Uno Pontevedra 17/09/2021

Repasamos o estado do programa de vacinación. Analizamos as últimas operacións contra o tráfico de drogas con representantes da Fundación Galega Contra o Narcotráfico. Disfrutamos da receita da tua vida no espacio de Salgado Congelados. Ampliamos os programas 'Pisando Forte' e 'Escola de feminismo' que promove o concello de Pontevedra. Visitamos Poio para desgranar os últimos resortes do programa de Verán. Revisamos a axenda cultura. E Carlos Fernández Cortiñas, xornalista e investigador, nos leva de ruta a Santa Comba de Rebordelo (Pontecaldelas) para coñecer o ritual do 'Meigallo'.