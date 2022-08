Pendentes da situación do río Lérez. Escoitamos a concelleira do Ciclo de Auga e conversamos coa alcaldesa de Marín, María Ramallo, sobre este asunto e os orzamentos de 2022. Confirmamos con Unións Agrarias que inicio da vendimia podería ter lugar a inicios do mes de septembro. E descubrimos as novas que presenta unha nova edición da Festa da Empanada de Bandeira e o Festiclown en Vilagarcia.