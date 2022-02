Abrimos o programa co naufraxio do Villa de Pitanxo como protagonista da actualidade. Conversamos coa tenente de alcalde de Poio, Chelo Besada, tralo anuncio da súa dimisión e, como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota. Ademais, tomamos a última antes de marchar: o cambadés Exidio Cuíñas é hoxe o noso convidado.