Más de Uno Pontevedra 16/09/2021

Pendentes do arranque da vendimia na DO Rías Baixas. Analizamos esta campaña con Agustín Lago, director técnico do consello regulador. Prestamos atención o sector marisquero coa actividade paralizada pola presencia de toxina na ría de Pontevedra. Conversamos, de novo, con Agustín Fernández, teniente de alcalde da capital, sobre a inminente celebración da Feira Pontesán. Tamen, exploramos posibles usos da Illa de Tambo con Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra Galica. E, na recta final, imos o concello de Bueu coa finalidade de coñecer como rematan as 'freguifestas' este vindeiro fin de semana.