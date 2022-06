Abrimos o programa coa actualidade do día marcada polo anuncio de Miguel Anxo Fernández Lores: volverá ser candidato do BNG á alcaldía de Pontevedra en 2023. Conversamos coa asociación Gotas do Salnés e buscamos a previsión do tempo. Como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota e tomamos a última antes de marchar: Marta Blanco de Galáurea é hoxe a nosa convidada.