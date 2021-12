Más de Uno Pontevedra 15/12/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada pola presentación dos novos orzamentos municipais de Pontevedra para 2022. Buscamos a previsión metereolóxica para os vindeiros días e abrimos tempo de entrevista coa concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, que nos visita acompañada de Luz Pérez, responsable de comunicación do gastroespazo do Mercado, e Belén Freijeiro, responsable do Ganapán. Ademais, visítannos os amigos do colectivo "De vella a bella" e, como cada mércores, botamos o peche con Carmen Quinteiro.