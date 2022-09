Abrimos o programa coa actualidade do día, coñecemos o novo proxecto "Pontevedra Flúe" do concelleiro de medio ambiente natural, Iván Puentes, e visitamos A Estrada para a inauguración da Feira do Moble. Buscamos a previsión metereolóxica e retomamos a nosa cita dos xoves con Rodrigo Cota. Ademais, tomamos a última antes de marchar: Susana Fortes é hoxe a nosa convidada.