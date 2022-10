Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica de Poio, Gregorio Agís. Buscamos a previsión metereolóxica e retomamos a nosa cita dos xoves con Rodrigo Cota. Ademais, visitamos Silleda para coñecer os seus plans este Nadal no que renuncian á iluminación. Completamos o programa tomando a última antes de marchar cos amigos e amigas de "De vella a bella".