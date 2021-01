Más de Uno Pontevedra 13/01/2021

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada pola reunión do comité clínico e as novas restricións anunciadas polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Buscamos a previsión metereolóxica e conversamos coa delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Ademais, temos cita con Raquel Pedrouso e, como cada mércores, botamos "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.